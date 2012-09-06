Историческим событием назвал рабочий визит Михаила Мишустина Глава региона Бату Хасиков. Впервые степной край посетил Председатель Правительства страны. Хасиков поблагодарил премьер-министра и отметил, что Мишустин верит в Калмыкию, точно и предметно видит ее потенциал. При этом, конечно, вызывают справедливое возмущение известные моменты из нашего прошлого, когда ресурсы выделялись в необходимом объёме, однако, проекты не выполнялись.

«С прошлым, действительно, нужно разобраться, подчеркнул Бату Хасиков. Ведь иначе сложно двигаться дальше. Вода, транспортно-логистический комплекс, ЖКХ, АПК, инвестиции, здравоохранение, реализация Индивидуальной программы развития Калмыкии – по всем этим ключевым вопросам наши предложения приняты в работу. Поддержка федерального центра у нас есть, равно как и конкретные задачи на ближайшую перспективу. Буду подробно освещать работу по итогам встречи с Михаилом Мишустиным» - заверил Глава региона.