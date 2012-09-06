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3 февраля, 15:34
НовостиПолитика

Впервые степной край посетил Председатель Правительства страны

Впервые степной край посетил Председатель Правительства страны

 

Историческим событием назвал рабочий визит Михаила Мишустина Глава региона Бату Хасиков. Впервые степной край посетил Председатель Правительства страны. Хасиков поблагодарил премьер-министра и отметил, что Мишустин верит в Калмыкию, точно и предметно видит ее потенциал. При этом, конечно, вызывают справедливое возмущение известные моменты из нашего прошлого, когда ресурсы выделялись в необходимом объёме, однако, проекты не выполнялись.

«С прошлым, действительно, нужно разобраться, подчеркнул Бату Хасиков. Ведь иначе сложно двигаться дальше. Вода, транспортно-логистический комплекс, ЖКХ, АПК, инвестиции, здравоохранение, реализация Индивидуальной программы развития Калмыкии – по всем этим ключевым вопросам наши предложения приняты в работу. Поддержка федерального центра у нас есть, равно как и конкретные задачи на ближайшую перспективу. Буду подробно освещать работу по итогам встречи с Михаилом Мишустиным» - заверил Глава региона.

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