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3 февраля, 14:30
НовостиКультура

Есть такая профессия – Родину защищать!

Есть такая профессия – Родину защищать!

Ко Дню защитника Отечества состоится ежегодный Всероссийский открытый онлайн-конкурс.  Мероприятие проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Стать участниками могут все желающие. Для этого нужно отправить заявку до 15 февраля. Организаторы конкурса – Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств». Подробную информацию и условия конкурса размещены на сайте.

 

 

 

 

 

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