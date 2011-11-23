Есть такая профессия – Родину защищать!

Ко Дню защитника Отечества состоится ежегодный Всероссийский открытый онлайн-конкурс. Мероприятие проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Стать участниками могут все желающие. Для этого нужно отправить заявку до 15 февраля. Организаторы конкурса – Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств». Подробную информацию и условия конкурса размещены на сайте.