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3 февраля, 16:25
НовостиСельское хозяйство

Аграрии Калмыкии получили возможность обсудить важные вопросы с премьер-министром страны

Аграрии Калмыкии получили возможность обсудить важные вопросы с премьер-министром страны

В рамках своего визита, Михаил Мишустин побывал на выставке продукции местных предпринимателей. Были представлены мясные и рыбные, хлебные и кондитерские изделия, полуфабрикаты. Всего 11 стендов.

Руководители предприятий рассказали, что в период пандемии получают как федеральные, так и региональные меры поддержки, некоторые из которых не имеют прецедентов в других субъектах. По словам предпринимателей, объем производства с каждым годом увеличивается, но продвигать продукцию на всероссийской платформе не так легко, особенно в связи с эпидситуацией.

В Калмыкии пока нет крупных предприятий, пищевая промышленность, в основном, представлена субъектами малого и среднего бизнеса. Тем не менее, многие уже зарекомендовали себя на рынке продовольствия, за счет заключенных контрактов с крупными компаниями.

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