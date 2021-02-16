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6 марта, 11:30
НовостиКультура

Поддержать работников культуры с помощью подъемных

Поддержать работников культуры с помощью подъемных

Федеральный Минкульт разработал программу «Земский работник культуры» по аналогии с «Земским учителем» и «Земским доктором». И задача та же – решить проблему с кадрами в российских селах.

 Речь идёт о двух миллионах рублей тем, кто продолжит свою работу в учреждениях культуры в селах и малых городах Дальневосточного федерального округа.

В Калмыкии эта сумма, как и во всех других субъектах и округах – 1 миллион рублей. Пока это только проект. По данным Минкультуры России, в регионах не хватает почти девять тысяч сотрудников учреждений культуры.

 

 

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