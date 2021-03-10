30 марта, 13:41
 9 °C
88,88
75,7
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 марта, 16:03
НовостиОбществоПолитика

Возобновился проект общественной палаты «Час с министром»

Возобновился проект общественной палаты «Час с министром»

 Сегодня на вопросы его участников ответил руководитель Администрации Главы республики Чингис Бериков. На встрече обсуждали проблемы языка и культуры, об учебных пособиях, которые необходимы для изучения. Руководители общественных организаций озвучили проблемы, которые их давно волнуют. А это, прежде всего, отсутствие собственных помещений. Им приходится платить немалые средства за его аренду. Прозвучали вопросы, касающихся нехватки узких специалистов. К примеру, детского сурдолога, а также строительства и проведения инженерных коммуникаций к домам граждан из льготной категории.

 Все они будут решаться поэтапно, отметил Бериков. Уже в этом году в Южной части Элисты планируется  асфальтировать более 17 километров дорожного полотна. Работы будут проведены в рамках федеральной программы «Стимул».

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия