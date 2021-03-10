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30 марта, 15:31
НовостиТуризм

Озеро из Калмыкии в числе мест, обязательных к посещению для российских туристов

Озеро из Калмыкии в числе мест, обязательных к посещению для российских туристов

Большое Яшалтинское озеро войдет в первый аналитический путеводитель "Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо посетить".

Дело в том, что природная достопримечательность Калмыкии названа одной из лучших в России. Об этом сообщает "Российская газета". По данным издания, выводы сделаны Национальным агентством финансовых исследований в рамках проекта повышения туристической привлекательности страны. По итогам опроса озеро обосновалось на второй строчке. 

В народе Яшалтинский водоем давно называют степным Мертвым морем. Тот факт, что грязь и вода в озере обладают лечебными свойствами – доказано учеными. В ней содержится много солей, липидов, витаминов, ферментов, отсутствуют патогенная микрофлора и токсины. В зависимости от погоды меняется минерализация. Можно приезжать сюда круглогодично. Совсем скоро здесь появится этноцентр и рекреационная зона. Так что и новые рабочие места будут обеспечены и желающих посетить это мистическое природное сокровище станет больше. 

 

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