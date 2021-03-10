Арт-терапия - действенный метод лечения «пенсионной болезни»

Эта - одна из инновационных технологий применяется для работы с пожилыми людьми и инвалидами в Республиканском комплексном центре социального обслуживания населения. По мнению работников комплексного центра, положительный эффект от занятий творческой деятельностью активно используется для лечения, так называемой, «пенсионной болезни».

Состояния, во время которого здоровье человека и общий тонус организма резко ухудшаются после выхода на пенсию. На занятиях подопечные центра создают картины из природных материалов, работают с предметами различных форм и размеров, развивают не только мелкую моторику, но и стимулируют активизацию мозговой деятельности, поиск путей решения проблем. А также восстанавливают цветовую картину мира, цветовое восприятие.