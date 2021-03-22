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8 апреля, 14:18
НовостиОбразование

Возобновил свою деятельность Элистинский детский сад №18

Возобновил свою деятельность Элистинский детский сад №18

С середины февраля до конца марта здесь проводились ремонтные работы по замене канализационных систем. Средства на эти цели были выделены Администрацией города. Сотрудники и воспитанники были временно распределены в близлежащие дошкольные учреждения. Они уже вернулись в родные стены.

 Пока здесь работают дежурные группы, но малыши и их родители с нетерпением ждут, когда все ребятишки вернуться к привычным детсадовским будням. Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске "Вести Калмыкия"

 

 

 

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