Возобновил свою деятельность Элистинский детский сад №18

С середины февраля до конца марта здесь проводились ремонтные работы по замене канализационных систем. Средства на эти цели были выделены Администрацией города. Сотрудники и воспитанники были временно распределены в близлежащие дошкольные учреждения. Они уже вернулись в родные стены.

Пока здесь работают дежурные группы, но малыши и их родители с нетерпением ждут, когда все ребятишки вернуться к привычным детсадовским будням. Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске "Вести Калмыкия"