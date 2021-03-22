В Госдуму внесен законопроект, который меняет правила работы служб занятости в России

Все региональные ведомства должны будут подключиться к единому электронному порталу и руководствоваться заданными из центра стандартами общения с безработными. Перечень документов, которые необходимо подать, существенно сократится. А вот вакансий, наоборот, станет больше.

И еще из изменений: предлагать два раза одну и ту же вакансию, одни и те же курсы переквалификации безработному будет нельзя. А вот те граждане, которые рискнут незаконно получить пособие, будут наказываться на порядок строже. Во всех тонкостях нововведения разбиралась наша съемочная группа. Репортаж смотрите сегодня в 14.30.