Продолжаются Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Алины Макаренко

Сегодня свое мастерство продемонстрируют взрослые участницы, в числе которых мастера спорта и кандидаты. Им предстоит выполнить упражнения с обручем.

Напомним, в Элисту приехали около трехсот юных гимнасток из 16 регионов. Из-за ковид-ограничений этот праздник красоты и грации проходит по решению организаторов без участия зрителей.

Но наша творческая группа - корреспонденты, операторы, режиссеры и инженеры планируют организацию прямого включения на телеканале "Россия 24". Не пропустите сегодня в 17:30.