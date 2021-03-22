8 апреля, 12:33
 19 °C
92,33
77,77
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 апреля, 15:19
НовостиСпорт

Продолжаются Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Алины Макаренко

Продолжаются Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Алины Макаренко

Сегодня свое мастерство продемонстрируют взрослые участницы, в числе которых мастера спорта и кандидаты. Им предстоит выполнить упражнения с обручем.

  Напомним, в Элисту приехали около трехсот юных гимнасток из 16 регионов. Из-за ковид-ограничений этот праздник красоты и грации проходит по решению организаторов без участия зрителей. 

  Но наша творческая группа - корреспонденты, операторы, режиссеры и инженеры планируют организацию прямого включения на телеканале "Россия 24". Не пропустите сегодня в 17:30.

 

 

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия