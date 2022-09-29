1 декабря, 10:01
Возле главного Хурула Калмыкии скоро установят новые Ступы
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Монахи уже провели ритуалы и осветили все необходимое: специально накрученные мантры, драгоценности, благовония и древо жизни. Все это, по буддийским канонам, закладывается внутрь ступы.
Монахи уже провели ритуалы и осветили все необходимое: специально накрученные мантры, драгоценности, благовония и древо жизни. Все это, по буддийским канонам, закладывается внутрь ступы.
Как отмечают в главном храме, установка по всей территории Золотой Обители Будды Шакьямуни начнется весной следующего года.