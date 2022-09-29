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1 декабря, 10:01
Новости

Возле главного Хурула Калмыкии скоро установят новые Ступы

Возле главного Хурула Калмыкии скоро установят новые Ступы

Монахи уже провели ритуалы и осветили все необходимое: специально накрученные мантры, драгоценности, благовония и древо жизни. Все это, по буддийским канонам, закладывается внутрь ступы.

Как отмечают в главном храме, установка по всей территории Золотой Обители Будды Шакьямуни начнется весной следующего года.

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