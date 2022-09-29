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1 декабря, 09:37
Новости

С 1 декабря россиянам будет доступно больше услуг, которыми можно воспользоваться через портал "Госуслуги"

С 1 декабря россиянам будет доступно больше услуг, которыми можно воспользоваться через портал "Госуслуги"

С помощью портала можно оформить некоторые пособия на детей, техосмотр самоходной машины, провести регистрацию прав на недвижимое имущество.

Еще одним новшеством станет то, что через личный кабинет на Госуслугах с 1 декабря 2022 года можно будет оформить ИНН, подав электронное заявление в ФНС. Свидетельство о присвоении номера поступит тоже на Госуслуги в электронном виде.

Для получения бумажного носителя, следует обратиться в территориальное отделение ФНС или в МФЦ.

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