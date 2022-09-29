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1 декабря, 10:23
Новости

В поселке Адык Черноземельского района завершается строительство офиса врачей общей практики

В поселке Адык Черноземельского района завершается строительство офиса врачей общей практики

Оно реализуется в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия" национального проекта "Здравоохранение".

Большая часть местного населения-люди преклонного возраста. Именно им требуется особое внимание и квалифицированная медицинская помощь. Новый медицинский пункт в скором будет обеспечен современной мебелью и новым оборудованием.

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