В поселке Адык Черноземельского района завершается строительство офиса врачей общей практики

Оно реализуется в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия" национального проекта "Здравоохранение".



Большая часть местного населения-люди преклонного возраста. Именно им требуется особое внимание и квалифицированная медицинская помощь. Новый медицинский пункт в скором будет обеспечен современной мебелью и новым оборудованием.