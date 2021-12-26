Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноземельского района

Он подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества.

По версии следствия, ночью 27 ноября подозреваемый, находясь на одной из улиц поселка Комсомольский, увидел припаркованный легковой автомобиль сотрудника отделения полиции. Используя кухонный нож, он повредил все четыре колеса.

Свои действия он объяснил чувством мести за ранее составленный в отношении него протокол об административном правонарушении.