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31 января, 18:04
НовостиСельское хозяйство

В этом году аграрии Калмыкии ожидают неплохой урожай

В этом году аграрии Калмыкии ожидают неплохой урожай

По оценке регионального минсельхоза, почти половина всех посевов озимых культур находится в хорошем состоянии, остальная часть – в удовлетворительном. Как отмечают в ведомстве, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года только 5% озимых соответствовали требованиям. Всего посеяно более 230 тысяч гектар озимых зерновых культур.

Что касается подготовки к весенне-полевым работам, то к ним планируется приступить в первой декаде марта. Всего должно быть посеяно свыше 60 тысяч гектар яровых, в том числе около 35 тысяч гектар зернобобовых, 12 тысяч масличных и 20 тысяч кормовых культур.

Аграриям республики в этом году будет оказана поддержка в области растениеводства по нескольким направлениям. В том числе на проведение агротехнологических работ и возмещение части затрат при ведении элитного семеноводства. Появится также новый вид поддержки - компенсация части затрат при внесение органических удобрений под кормовые культуры.

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