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31 января, 16:23
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В Калмыкии продолжают принимать заявки на художественный конкурс «Защитники нашего Отечества»

В Калмыкии продолжают принимать заявки на художественный конкурс «Защитники нашего Отечества»

Работы принимаются от ребят в возрасте 7-17 лет. До 14 февраля включительно. Организаторы - Союз ветеранов Афганистана Республики Калмыкия и Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения.

Отметим, победители во всех возрастных группах будут награждены грамотами и ценными призами. Также участие в конкурсе поспособствует развитию творческого потенциала, повышению роли изобразительного искусства в гражданско-патриотическом воспитании и интереса детей к отечественной истории

Вручение призов состоится в период празднования «День памяти воинов-интернационалистов» и «День защитника Отечества».

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