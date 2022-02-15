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22 марта, 20:56
НовостиКриминал

Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Элисты

Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Элисты

Индивидуальный предприниматель подозревается в даче взятки заместителю начальника районной станции по борьбе с болезнями животных, сообщают в региональном Следственном комитете.

Мужчина задержан, сейчас он находится под домашним арестом. Следователями выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

 Напомним, ранее в отношении заместителя начальника станции было возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере.

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