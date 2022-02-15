В Калмыкии отпразднуют «День степи»

Это название еще одного масштабного праздничного мероприятия, которое пройдет в рамках фестиваля Тюльпанов. Его организаторы – яшкуляне – исполнитель народных песен Дмитрий Шараев, фермер Эрдни Манджиев, житель поселка Улан-Эрге Бакур Зургадаев. Они рассказали журналистам о проекте, который, без сомнения, привлечет внимание всех, кто желает больше узнать о республике, традициях, культуре бывшего кочевого народа. Такая возможность представится, благодаря программе, включающей в себя конкурсы наездников, стрельбу из лука, борьбу, а также мастер-классы по лепке, живописи. И, конечно же, выступление фольклорных и театральных коллективов.

Фестиваль «День степи» пройдет на территории степного поселения Улан–Эрге 14 апреля.