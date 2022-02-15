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22 марта, 20:29
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В Калмыкии отпразднуют «День степи»

В Калмыкии отпразднуют «День степи»

 Это название еще одного масштабного праздничного мероприятия, которое пройдет в рамках фестиваля Тюльпанов. Его организаторы – яшкуляне – исполнитель народных песен Дмитрий Шараев, фермер Эрдни Манджиев, житель поселка Улан-Эрге Бакур Зургадаев.  Они рассказали журналистам о проекте, который, без сомнения, привлечет внимание всех, кто желает больше узнать о республике, традициях, культуре бывшего кочевого народа. Такая возможность представится, благодаря программе, включающей в себя конкурсы наездников, стрельбу из лука, борьбу, а также мастер-классы по лепке, живописи. И, конечно же, выступление фольклорных и театральных коллективов.

Фестиваль «День степи» пройдет на территории степного поселения Улан–Эрге 14 апреля.

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