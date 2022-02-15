Глава республики Бату Хасиков избран секретарем Калмыцкого регионального отделения партии «Единая Россия»

Отчетно-выборная конференция состоялась сегодня в Элисте. В ее работе принял участие Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии. В своем выступлении он отметил, что мероприятие проходит в сложный для страны час, акцентировав внимание на главных направлениях деятельности единороссов.

«Отдельную благодарность хочу выразить Главе региона. Бату Хасиков много делает на благо республики. Уверен, есть все предпосылки и желание сделать партийную работу более плодотворной, добиться более высоких результатов», - добавил Сидякин.

Также избран новый состав регионального политсовета, президиума и контрольной комиссии. В состав руководящих органов вошли волонтеры, представители молодежных общественных организаций, лидеры региональной команды «ВВЕРХ», представители местных и секретари первичных отделений.