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18 января, 12:09
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Сегодня калмыцкие боксеры принимают участие в 25 всероссийском турнире в Тамбове

Сегодня калмыцкие боксеры принимают участие в 25 всероссийском турнире в Тамбове

Соревнование проводится на призы доктора педагогических наук, мастера спорта СССР Валерия Ледовских. Ребята уже приняли участие в заседании мандатной комиссии и прошли процедуру взвешивания. Как нам стало известно, степной регион представляют Артем Скворцов, Акоп Даноян, Бада Бадаев и Санджи-Гаря Гучинов.

Все они воспитанники Республиканской спортшколы олимпийского резерва по боксу им. Церена Балзанова.

Фото: Школа бокса им. Ц.С Балзанова

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