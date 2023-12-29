Сегодня калмыцкие боксеры принимают участие в 25 всероссийском турнире в Тамбове
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Соревнование проводится на призы доктора педагогических наук, мастера спорта СССР Валерия Ледовских. Ребята уже приняли участие в заседании мандатной комиссии и прошли процедуру взвешивания. Как нам стало известно, степной регион представляют Артем Скворцов, Акоп Даноян, Бада Бадаев и Санджи-Гаря Гучинов.
Все они воспитанники Республиканской спортшколы олимпийского резерва по боксу им. Церена Балзанова.
Фото: Школа бокса им. Ц.С Балзанова