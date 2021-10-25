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23 ноября, 20:11
НовостиЭкономикаСельское хозяйство

Восстановили производство. В Октябрьском районе запустили проект по переработке риса-сырца

Восстановили производство. В Октябрьском районе запустили проект по переработке риса-сырца

Об этом сообщает пресс-служба Главы региона. Одна из региональных компаний занялась производством рисовой крупы при поддержке Фонда развития республики. Благодаря льготному финансированию, цех смог восстановить производство рисовой крупы, и сейчас мощность переработки составляет 500 тонн риса-сырца в месяц.

 «Переработка зерна позволит нам укрепить бренд калмыцкого риса далеко за пределами региона. Кроме того, создано 36 рабочих мест», - поделился Бату Хасиков.

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