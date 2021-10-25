Погодные условия благоприятствуют животноводам республики

Зимовка скота в хозяйствах Калмыкии только началась. Так, в Яшкульском районе поголовье находится полностью на подножному корму.

В племзаводе «Улан Хееч» сейчас на выпасах находятся 26 тысяч овец, 700 голов крупного рогатого скота и 70 лошадей. В отаре старшего чабана Мурада Булатова 820 переярок. И хотя, кормов заготовили впрок, животные пока находятся на подножном корме.

Несмотря на то, что травостой в степи еще сохраняется, работа по подготовке к зиме еще не завершена. В эти дни продолжается и сенокос. Обеспеченность кормами в хозяйстве на сегодня составляет 70 процентов, а это около 3000 тонн сена и почти 500 тонн зерна. Сейчас животноводы приступили к очередному важному этапу – получению будущего приплода.

Приведены в порядок и помещения для скота. Их обрабатывают специальными дезрастворами. В целом, в Яшкульском районе в зимовку войдут 35 тысяч голов КРС, 340 тысяч овец, 2 тысячи лошадей и 300 верблюдов. При потребности в грубых кормах в 86 тысяч тонн, на сегодня уже заготовлено 83 процента. В лидерах в этом году - СПК «Чилгир», «Цаган Усн» и ООО «Эркетени». Несмотря на прошлогоднюю засуху, когда практически вся восточная часть района превратилась в пустыню, животноводам удалось сохранить поголовье.

Еще одним подтверждением высоких достижений Яшкульского района в сельском хозяйстве является ежегодное участие в выставке «Золотая осень». В этом году по ее итогам, медалями первой и второй степени за выращивание и разведение калмыцкой мясной породы скота награждены 3 племзавода.