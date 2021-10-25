Ученики столичной школы №23 приступили к регулярной эксплуатации новой спортивной площадки

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа готов принять всех желающих заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Здесь одновременно уже сегодня занимаются ребята на разных полях. Не пустуют тренажёры.

Помимо спортивных сооружений, установлено ограждение по периметру территории образовательного учреждения, возведены пандусы.

Беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадка, воркаут . Только на тренажёры выделено более 20 миллинов рублей по программе Минспорта России.