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27 декабря, 10:47
Новости

Воспитанники социального приюта из Элисты побывали на новогодней елке Минпросвещения России

Воспитанники социального приюта из Элисты побывали на новогодней елке Минпросвещения России

В праздничных мероприятиях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвовало свыше 600 ребят в возрасте от 10 до 14 лет из регионов России. Среди них - воспитанники социального приюта для детей и подростков.

Во время трехдневного пребывания в столице для детей была подготовлена насыщенная культурная программа. Это обзорная экскурсия по праздничной Москве, премьера новогоднего циркового мюзикла, посещение Океанариума. Основным событием праздника стало ледовое шоу "История любви Шахерезады", поставленное олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

Фото из соцсетей Минсоцразвития Республики Калмыкия.

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