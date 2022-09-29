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27 декабря, 10:59
Новости

Сегодня в поселке Цаган-Аман Юстинского района откроется кинотеатр

Сегодня в поселке Цаган-Аман Юстинского района откроется кинотеатр

Его реализацией осуществлялась в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" по программе модернизации кинозалов в населенных пунктах численностью населения до 500 тысяч человек.

Кинотеатр прошел отбор в конкурсе "Фонда кино" и стал первым в регионе, построенным при его поддержке. Инициатором заявки выступила известный калмыцкий режиссер Элла Манжеева.

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