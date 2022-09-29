В районе Калмыкии вручили документы о собственности на земельные участки

В селе Троицкое обладателями земельных участков стали 45 целинников. В торжественной обстановке глава района Эрдни Опиев вместе со своим заместителем Арсланом Кекеевым вручили документы о собственности на земельные участки льготной категории – многодетным, семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, и девяти педагогам до 35 лет.



Фото из соцсетей администрации Целинного РМО РК.