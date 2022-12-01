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15 марта, 09:45
Новости

Воспитанники республиканской спортивной школы по футболу победили в детском турнире

Воспитанники республиканской спортивной школы по футболу победили в детском турнире

Соревнования проходили в городе Астрахань среди мальчиков 2016 года рождения. В финале турнира сборной из Калмыкии противостояла команда "Спарта". Встреча завершилась разгромным счетом 3:0 в пользу юных футболистов из нашей республики. Кроме того, ребят выделили в номинациях.

Так, лучшим игроком команды стал Давид Харцхаев; лучшим нападающим - Александр Маликов; лучшим игроком турнира - Давид Ушанов.

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