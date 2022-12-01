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15 марта, 10:00
Новости

В Центральном хуруле Калмыкии завершена роспись статуи Майтрейи. Об этом сообщает пресс–служба хурула

В Центральном хуруле Калмыкии завершена роспись статуи Майтрейи. Об этом сообщает пресс–служба хурула
Напомним, скульптуру божества подарили "Золотой обители Будды Шакьямуни" в прошлом году. Танкописец Татьяна Музраева вместе с мастером Амрой Дорджи-Горяевой на протяжении почти двух месяцев воссоздавали полный образ Бодхисаттвы. 
 
А накануне состоялся один из важных этапов - "открытие глаз" статуи. Впереди ещё предстоит необходимая закладка в статую по всем буддийским канонам и её освящение.
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