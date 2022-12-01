15 марта, 09:15
В Калмыкии продолжаются работы по благоустройству общественных территорий 2023 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
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Так, в селе Приютное уже установлены тренажёры на месте будущего спортивного парка, а беговая дорожка засыпана щебнем. Также идет строительный процесс в городе Лагань. На территории будущего сквера подрядчик уже приступил к планировке и разметке участков, выполнены дренажные откосы. А в селе Садовое продолжаются работы на площади Ленина.
Так, в селе Приютное уже установлены тренажёры на месте будущего спортивного парка, а беговая дорожка засыпана щебнем. Также идет строительный процесс в городе Лагань. На территории будущего сквера подрядчик уже приступил к планировке и разметке участков, выполнены дренажные откосы. А в селе Садовое продолжаются работы на площади Ленина.
Отметим, в этом году в рамках проекта в республике будет благоустроено 12 общественных территорий.