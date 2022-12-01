В Калмыкии продолжаются работы по благоустройству общественных территорий 2023 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

Так, в селе Приютное уже установлены тренажёры на месте будущего спортивного парка, а беговая дорожка засыпана щебнем. Также идет строительный процесс в городе Лагань. На территории будущего сквера подрядчик уже приступил к планировке и разметке участков, выполнены дренажные откосы. А в селе Садовое продолжаются работы на площади Ленина.



Отметим, в этом году в рамках проекта в республике будет благоустроено 12 общественных территорий.