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15 марта, 09:15
Новости

В Калмыкии продолжаются работы по благоустройству общественных территорий 2023 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

В Калмыкии продолжаются работы по благоустройству общественных территорий 2023 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

Так, в селе Приютное уже установлены тренажёры на месте будущего спортивного парка, а беговая дорожка засыпана щебнем. Также идет строительный процесс в городе Лагань. На территории будущего сквера подрядчик уже приступил к планировке и разметке участков, выполнены дренажные откосы. А в селе Садовое продолжаются работы на площади Ленина.

Отметим, в этом году в рамках проекта в республике будет благоустроено 12 общественных территорий.

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