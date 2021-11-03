Воспитанники детских садов и учащиеся школ Яшкульского района пока остаются дома

Напомним, все учебные заведения РМО республики закрыты до особого распоряжения Главного санитарного врача Калмыкии.

Карантин был установлен из-за роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом.

Сотрудники и в отсутствии детей продолжают соблюдать все требования Роспотребнадзора. Проводят ежедневно влажную уборку, проветривают помещения. Как говорят педагоги, в конце ноября посещаемость резко снизилась. Но учебный процесс не прерывается. Учителя используют различные образовательные платформы для дистанционного обучения. А вот, когда детсады и школы республики возобновят работу, станет известно на этой неделе.