Парламентарии обсуждили вопросы, внесенные в повестку 26 сессии Народного хурала

Рассмотрены законопроекты, связанные с принятием бюджетов республики на трехлетний период. Но вначале, депутаты утвердили изменения, внесенные в главный финансовый документ текущего года. По словам Министра финансов Очира Шургучеева, это связано с прогнозируемым снижением налоговых и неналоговых доходов из-за реализации мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения короновирусной инфекции, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федеральной казны.

Кроме того, парламентарии обсудили и утвердили во втором чтении основные параметры республиканского бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Также парламентарии рассмотрели ряд кадровых назначений. Так, были признаны полномочия нового депутата Заслуженного деятеля искусств Калмыкии, художественного руководителя Государственного хора республики Ольги Сердюковой