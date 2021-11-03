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9 декабря, 15:52
НовостиПолитика

Парламентарии обсуждили вопросы, внесенные в повестку 26 сессии Народного хурала

Парламентарии обсуждили вопросы, внесенные в повестку 26 сессии Народного хурала

 

Рассмотрены законопроекты, связанные с принятием бюджетов республики на трехлетний период. Но вначале, депутаты утвердили изменения, внесенные в главный финансовый документ текущего года. По словам Министра финансов Очира Шургучеева, это связано с прогнозируемым снижением налоговых и неналоговых доходов из-за реализации мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения короновирусной инфекции, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федеральной казны.

 Кроме того, парламентарии обсудили и утвердили во втором чтении основные параметры республиканского бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Также парламентарии рассмотрели ряд кадровых назначений. Так, были признаны полномочия нового депутата Заслуженного деятеля искусств Калмыкии, художественного руководителя Государственного хора республики Ольги Сердюковой

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