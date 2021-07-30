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27 сентября, 19:26
НовостиСпорт

Воспитанницы Федерации художественной гимнастики Калмыкии и их тренеры принимают поздравления

Воспитанницы Федерации художественной гимнастики Калмыкии и их тренеры принимают поздравления

Наша сборная завершает участие во Всероссийском соревновании «Юные грации» в Пензе. Девушки завоевали золото по программе кандидатов в мастера спорта. В составе сборной Карина Маштабдулова, Дарина Анджукаева, Кира Свириденко, Александра Каземирова и Ирина Водопьянова.

На высшей ступени пьедестала по данной программе и старшая возрастная группа. Это Амуланг Болданова, Алина Богданова, Яна Мальмакова, Валерия Попенко, Иляна Тараева, Баина Лиджи-Убушаева. Награды и в индивидуальных выступлениях - серебро у Валерии Попенко, бронза у Яны Мальмаковой и Ирины Водопьяновой.  

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