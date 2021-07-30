Школьников познакомили со службой Росгвардейцев

Бойцы Росгвардии провели сегодня День открытых дверей для учащихся Артезианской и Лаганской школ. Ребятам устроили экскурсию и мастер-классы. Офицеры рассказали о специфике службы, а также о героических подвигах солдат, продемонстрировали солдатский быт, показали вооружение и технику.

Вместо учебников - демонстрация быта военных и истории боевых заслуг. Не обошлось и без четвероногих сотрудников. Восторг у ребят вызвала немецкая овчарка Черри. Ей 8 лет. Юнармеец Адьян Бадмаев планирует в будущем стать кинологом и вместе со своим питомцем помогать в борьбе с преступностью.

В рамках мероприятия в актовом зале для ребят был организован тематический урок с использованием интерактивной мультимедийной поддержки. Правоохранители предоставили возможность поближе познакомиться с вооружением и экипировкой сотрудников Росгвардии. С большим интересом мальчишки и девчонки примерили бронежилеты и защитные шлемы. Любознательным даже разрешили подержать в руках снайперские винтовки и пистолеты. Ребятам рассказали и о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове.

Этот урок школьники точно запомнят надолго. Одним из самых зрелищных событий стали показательные выступления бойцов спецподразделений ведомства. Сотрудники ОМОН и СОБР не только рассказали ребятам о своих повседневных буднях, но и наглядно продемонстрировали элементы задержания «правонарушителя» и мастер-класс по боевым приемам борьбы.

Такие встречи, уверены в Росгвардии, не только учат работать в команде, но и помогают определиться с будущей профессией.

3 и 8 октября сотрудники ОМОН и СОБР отметят свой профессиональный праздник. Эти спецподразделения спасают жизни других людей, рискуя собственными. Об этом напоминает и мемориальная стена, расположенная на территории ведомства. На ней - 9 фамилий, среди которых Герой России, кавалеры ордена мужества, рядовые. Все они проходили службу во внутренних войсках и погибли при исполнении долга. Росгвардейцы рассказали школьникам о боевом пути своих товарищей и возложили цветы.