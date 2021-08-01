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27 сентября, 18:55
Новости

Глава региона сегодня принял отчёт о деятельности Республиканской Службы финансово-бюджетного контроля

Глава региона сегодня принял отчёт о деятельности Республиканской Службы финансово-бюджетного контроля

При поддержке ведомства, сообщает Бату Хасиков, удалось выявить нарушения в расходовании бюджета и хищение средств на общую сумму более 115 миллионов рублей, совершенные в «Калмлесе» в период с 2014 по 2018 годы. И отметил, что усилиями службы началась перезагрузка АПК и лесной отрасли. Бату Хасиков поблагодарил руководителя Санала Дорджи-Горяева за работу. Призвал двигаться дальше в том же ключе и продолжать отстаивать интересы земляков.

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