Глава региона сегодня принял отчёт о деятельности Республиканской Службы финансово-бюджетного контроля

При поддержке ведомства, сообщает Бату Хасиков, удалось выявить нарушения в расходовании бюджета и хищение средств на общую сумму более 115 миллионов рублей, совершенные в «Калмлесе» в период с 2014 по 2018 годы. И отметил, что усилиями службы началась перезагрузка АПК и лесной отрасли. Бату Хасиков поблагодарил руководителя Санала Дорджи-Горяева за работу. Призвал двигаться дальше в том же ключе и продолжать отстаивать интересы земляков.