Восемь новых пианино поступили в школы искусств Целинного, Малодербетовского и Лаганского районов

Поставка инструментария организована в рамках господдержки учреждений дополнительного образования. Музыкальное обновление в Троицкой ДШИ оценила сегодня наш корресподент Зоя Бармагнанова.

«Ноты звучат иначе, ничего не трещит», говорит педагог школы искусств в селе Троицкое Александр Кургузскин. Он первым опробовал медный духовой инструмент альтово-сопранового регистра. Еще в наборе - тубы, гобои, баритон, тромбоны, валторны, флейты и фагот, а также кларнет и саксофон-альт, которых ждали больше всего. Все инструменты – отечественного производства. Их удалось приобрести, благодаря соглашению, подписанному между Минпромторгом и правительством Калмыкии в рамках десятилетия детства. Ученики увидят новинки уже в сентябре.

Большинство музыкальных инструментов здесь не менялись десятки лет и находятся в таком состоянии, что играть на них - одно расстройство, признается директор школы искусств Виктор Джамбышев. Потому обновления здесь ждали с нетерпением. В этом году в учреждении дополнительного образования появились и три новых пианино.

В рамках этого же соглашения, в нынешнем году три учреждения в Целинном, Малодербетовском и Лаганском районах уже осваивают новые инструменты и оборудование - около 50 единиц на общую сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Ранее - 9 пианино получили ДШИ Элисты и районов. Сегодня большинство музыкальных школ в регионе не могут самостоятельно обновить парк инструментов. 14 объектов находятся в введении органов образования. И только четыре – подведомственные министерству культуры. Они и вошли в план реализации целевого Нацпроекта. А это - новые возможности развития. Уже в ближайшие несколько месяцев, согласно изменениям в федеральном законодательстве, все детские школы искусств будут переведены в сферу культуры.

Напомним, детские школы искусств, признаны национальным достоянием России. Им уделяется особое внимание руководства страны. Нацпроект «Культура» рассчитан до 2024 года, а соглашение с Минпромторгом действует до 2030 года.