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8 июля, 15:31
НовостиОбществоГород

Центр управления регионом оперативно реагирует на обращения жителей

Центр управления регионом оперативно реагирует на обращения жителей

В Калмыкии, для более быстрой взаимосвязи граждан и представителей власти, вот уже более полугода функционирует специальный центр, куда жители могут обратиться с насущными проблемами и вопросами. На днях жители 10 микрорайона пожаловались на то, что при покосе травы вокруг Колонского пруда, без внимания остались тропинки, по которым ходят люди. В тот же день недочёт был устранен.

 А на вопрос автомобилистов столицы, которых волнует, когда же отремонтируют главную улицу Элисты – специалисты отвечают: ремонт улицы Ленина запланирован в следующем году, в рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 

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