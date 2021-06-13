Центр управления регионом оперативно реагирует на обращения жителей

В Калмыкии, для более быстрой взаимосвязи граждан и представителей власти, вот уже более полугода функционирует специальный центр, куда жители могут обратиться с насущными проблемами и вопросами. На днях жители 10 микрорайона пожаловались на то, что при покосе травы вокруг Колонского пруда, без внимания остались тропинки, по которым ходят люди. В тот же день недочёт был устранен.

А на вопрос автомобилистов столицы, которых волнует, когда же отремонтируют главную улицу Элисты – специалисты отвечают: ремонт улицы Ленина запланирован в следующем году, в рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».