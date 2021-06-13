В регионе вырастет число аптек, которые будут работать и на доставку лекарств на дом

Об этом сообщает правительство Калмыкии. Несетевые учреждения с осени получат право на дистанционную продажу препаратов, которые отпускаются без рецепта. Причём заказать нужные медикаменты можно и на сайтах самих аптек и на интернет-агрегаторах, которые принимают заказы, а затем сами делают закупку у поставщиков и доставляют посылку по адресу.

Ранее онлайн могли работать только сетевые организации с не менее, чем десятью объектами на территории страны и имеющие собственный сайт. Новые правила также регламентируют стоимость лекарств при дистанционной торговле. Они не могут быть выше, чем в самой аптеке.