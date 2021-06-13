  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 июля, 16:33
НовостиОбществоЗдравоохранение

В регионе вырастет число аптек, которые будут работать и на доставку лекарств на дом

В регионе вырастет число аптек, которые будут работать и на доставку лекарств на дом

Об этом сообщает правительство Калмыкии. Несетевые учреждения с осени получат право на дистанционную продажу препаратов, которые отпускаются без рецепта. Причём заказать нужные медикаменты можно и на сайтах самих аптек и на интернет-агрегаторах, которые принимают заказы, а затем сами делают закупку у поставщиков и доставляют посылку по адресу.

Ранее онлайн могли работать только сетевые организации с не менее, чем десятью объектами на территории страны и имеющие собственный сайт. Новые правила также регламентируют стоимость лекарств при дистанционной торговле. Они не могут быть выше, чем в самой аптеке.

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия