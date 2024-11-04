Восемь медалей у спортсмена Калмыкии

В городе Раменское завершилось первенство России среди юниоров и юниорок 17-19 лет, юношей и девушек 14-16 лет по виду спорта «спорт слепых», дисциплина – плавание.

Калмыкию на соревнованиях представлял Дантес Абушаев - спортсмен - паралимпиец, кандидат в мастера спорта России по плаванию. Дантес - воспитанник «Республиканской спортивно - адаптивной школы». Он занимается под руководством тренера - преподавателя Чингиза Оникова.

В соревнованиях приняли участие 76 спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации.

По итогам соревнований в спортивном классе В-2 Дантес завоевал 8 медалей по разным дисциплинам: 4 золотые медали, одну серебряную и три бронзовых. Дантес отлично владеет многими стилями плавания, в том числе комплексным.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК