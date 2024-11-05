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7 ноября, 07:29
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Проект единого налога рассматривают в республике

Проект единого налога рассматривают в республике

Единый сельскохозяйственный налог обсуждали накануне в Доме правительства. Вопрос касался разработки проекта регионального закона об установлении на территории Калмыкии дифференцированной налоговой ставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- «Вопрос непростой, требует взвешенного подхода и тщательной проработки, учета мнений всех сторон, не только фермеров, но и, в немалой степени, администраций районных муниципалитетов, в бюджеты которых зачисляется единый сельскохозяйственный налог. Поэтому со стороны Правительства региона призываю заинтересованные стороны к взаимодействию по данной проблематике", - сказал и. о. заместителя Председателя Правительства РК Очир Джамбинов.

Предлагаемые проектом закона изменения ставки по единому сельскохозяйственному налогу будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию сельского хозяйства.

В совещании приняли участие и. о. министра сельского хозяйства РК Тимур Гаваев, заместитель министра финансов РК Хонгор Нурнаев, руководитель УФНС России по Республике Калмыкия Вячеслав Лариев, главы районный муниципальных образований.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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