Проект единого налога рассматривают в республике

Единый сельскохозяйственный налог обсуждали накануне в Доме правительства. Вопрос касался разработки проекта регионального закона об установлении на территории Калмыкии дифференцированной налоговой ставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- «Вопрос непростой, требует взвешенного подхода и тщательной проработки, учета мнений всех сторон, не только фермеров, но и, в немалой степени, администраций районных муниципалитетов, в бюджеты которых зачисляется единый сельскохозяйственный налог. Поэтому со стороны Правительства региона призываю заинтересованные стороны к взаимодействию по данной проблематике", - сказал и. о. заместителя Председателя Правительства РК Очир Джамбинов.

Предлагаемые проектом закона изменения ставки по единому сельскохозяйственному налогу будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию сельского хозяйства.

В совещании приняли участие и. о. министра сельского хозяйства РК Тимур Гаваев, заместитель министра финансов РК Хонгор Нурнаев, руководитель УФНС России по Республике Калмыкия Вячеслав Лариев, главы районный муниципальных образований.

Фото: Правительство Республики Калмыкия