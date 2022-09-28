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28 ноября, 13:55
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Восемь калмыцких долгожителей, пенсионеров-ветеранов и участников ВОВ, получили поздравления Президента России

Восемь калмыцких долгожителей, пенсионеров-ветеранов и участников ВОВ, получили поздравления Президента России

Среди юбиляров – 6 представительниц прекрасной половины человечества и 2 - сильного пола.

Половина именинников ноября живет в столице республики – Элисте (4 пенсионера), еще по одному поздравительному письму главы государства отправились в г. Лагань, с.Троицкое, п.Яшкуль и Юстинский район.

Три пенсионера региона отметили 95-летие, четыре старожила республики перешагнули 90-летний рубеж и одна долгожительница 24 ноября отметила сотый день рождения.

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