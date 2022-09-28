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28 ноября, 13:27
Новости

С 21 по 27 ноября 2022 года на дорогах республики зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 граждан получили травмы различной степени тяжести

С 21 по 27 ноября 2022 года на дорогах республики зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 граждан получили травмы различной степени тяжести

Также задержано и отстранено от управления 36 водителей, управлявших автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 5 граждан, ранее лишённых права управления.

Кроме того, за отчетный период на основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видео фиксации на территории Республики Калмыкия сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 3815 постановлений об административном правонарушении.

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