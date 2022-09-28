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28 ноября, 14:28
Новости

Прокуратура Яшалтинского района выявила факт неформальной занятости

Прокуратура Яшалтинского района выявила факт неформальной занятости

Ведомством было установлено, что на одной из животноводческих стоянок сельскохозяйственного производственного кооператива старший гуртоправ в отсутствие согласия руководителя кооператива принял на работу троих граждан по устной договоренности, без надлежащего оформления с ними трудовых отношений для осуществления работы по выпасу скота на животноводческой стоянке.

В связи с данным инцидентом в отношении старшего гуртоправа кооператива возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.5.27 КоАП РФ. Материалы дела направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Республике Калмыкия.

Кроме того, в адрес руководителя СПК внесено представление, акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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