Вопросы проведения сезонных полевых работ в регионах обсудили на видеосовещании Минсельхоза России

В Калмыкии уборочная кампания идёт полным ходом. Площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий – примерно 265 тысяч гектаров, большая часть отведена под озимую пшеницу. По предварительным оценкам, намолот составит более полумиллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года.

Уже собрано 77 тысяч тонн зерна. В лидерах, как и в прежние годы, хлеборобы Яшалтинского района