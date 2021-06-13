9 июля, 17:21
Вопросы проведения сезонных полевых работ в регионах обсудили на видеосовещании Минсельхоза России
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В Калмыкии уборочная кампания идёт полным ходом. Площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий – примерно 265 тысяч гектаров, большая часть отведена под озимую пшеницу. По предварительным оценкам, намолот составит более полумиллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года.
Уже собрано 77 тысяч тонн зерна. В лидерах, как и в прежние годы, хлеборобы Яшалтинского района