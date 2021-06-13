9 июля, 16:32
 32 °C
88,14
74,47
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 июля, 17:21
НовостиСельское хозяйство

Вопросы проведения сезонных полевых работ в регионах обсудили на видеосовещании Минсельхоза России

Вопросы проведения сезонных полевых работ в регионах обсудили на видеосовещании Минсельхоза России

В Калмыкии уборочная кампания идёт полным ходом. Площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий – примерно 265 тысяч гектаров, большая часть отведена под озимую пшеницу. По предварительным оценкам, намолот составит более полумиллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года. 

 Уже собрано 77 тысяч тонн зерна. В лидерах, как и в прежние годы, хлеборобы Яшалтинского района

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия