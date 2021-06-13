Госпиталь ветеранов войн с Центром гериатрии и реабилитации будет построен в Калмыкии

Вопросы документации обсудил Председатель Правительства региона Юрий Зайцев с руководителями органов власти и представителями проектной организации. Социально значимый объект будет строиться в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики на 2020-2024 годы. Предусмотрено, что в первый пусковой комплекс войдет амбулаторно-поликлинический корпус с оснащением высокотехнологичным оборудованием – томографы, рентген, аппараты УЗИ, ЭКГ.

Также планируется включить в начальный этап инженерные сети, коммуникации, необходимые для функционирования объекта.