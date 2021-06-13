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9 июля, 18:34
НовостиКриминал

В Калмыкии фермер обвиняется в хищении более миллиона рублей бюджетных средств

В Калмыкии фермер обвиняется в хищении более миллиона рублей бюджетных средств

Прокурор Калмыкии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы крестьянского хозяйства. Он обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса. 

 По версии следствия, фермер в 2016-2018 годах предоставлял в Министерство сельского хозяйства региона документы, содержащие ложные сведения о наличии маточного поголовья овец и крупного рогатого скота, и незаконно получал субсидии.

  Напомним, максимальное наказание за свершение такого преступления – 6 лет лишения свободы.

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