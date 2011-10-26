В столице страны обсудили вопросы обеспечения организаций Калмыкии, работающих в системе обязательного медстрахования

В рабочей встрече приняли участие Председатель Федерального ФОМС Елена Чернякова, первый вице-премьер Калмыкии – министр финансов Очир Шургучеев, министр здравоохранения Юрий Кикенов, руководитель территориального ФОМС Сергей Якшибаев.

С учетом особенностей региона – низкая плотность населения, большие расстояния, было предложено внести изменения в Методику распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда.

В частности, предлагается пересмотреть значение показателя коэффициента ценовой дифференциации для Калмыкии, что даст возможность увеличить объем субвенции бюджету ФОМС республики и обеспечить предоставление медпомощи в соответствии с порядками и стандартами ее оказания. Это позволит улучшить качество обслуживания.