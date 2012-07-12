В кинотеатрах страны в прокат выходит фильм «Конёк-Горбунок»

По словам создателей, на фильм стоит идти всей семьей. Тем более , что впереди длинные выходные, праздники, которые можно провести всем вместе, и начало долгожданных школьных каникул.

Здесь сохранилась стилистика русских сказок, но фильм снят по последнему слову техники. Съемки проходили в самом большом павильоне под Петербургом. В фильме много и натурных съемок, несмотря на то, что фактически каждый кадр картины подвергся компьютерной обработке.

Навстречу приключениям вместе с крестьянским сыном Иваном (в этой роли звезда «Стиляг» Антон Шагин) зритель отправится верхом. Конёк-Горбунок — и помощник, и защитник, и проводник по сказочному миру: знает, как добыть Жар-Птицу, выкрасть Царь-девицу и где Чудо-юдо Рыба-кит прячет для нее кольцо.

Сюжетно фильм почти во всем вторит тексту сказки Петра Ершова, разве что герои говорят не стихами, а прозой. По зрелищности новый «Конёк-Горбунок» превосходит не просто свои ранние экранизации, а киносказки вообще. Озорной, живой, поучительный, с блестящими актерами. Достойный стать любимой киносказкой целого поколения.

Фильм создан компанией СТВ, компанией CGF и каналом «Россия 1» при поддержке Фонда кино. «Конёк-Горбунок» призван с ходу установить важный рекорд, стать самой кассовой экранизацией произведений русской литературы за всю современную историю российского проката.