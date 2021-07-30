В поселке Бага Чонос Целинного района заработала новая водонапорная башня

Она установлена в рамках госпрограммы «Повышение качества предоставления ЖКУ, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Калмыкии». Теперь местные жители строят масштабные планы и любят сравнивать, как было раньше, и что сейчас. С ними сегодня пообщалась съемочная группа "Вести Калмыкия".

Есть вода – есть жизнь, говорит Анна Конникова. А раньше ни горячий обед приготовить, ни принять душ или постирать. Дефицит живительной влаги особенно ощущался в жару. Ведь на селе у многих живность, а еще сады и огороды.

Мечта багачоносовцев осуществилась. По словам главы СМО Олега Калыкова, надежда появилась, когда власти региона заявили о реализации муниципальной программы Комплексное развитие Целинного района. В 2020 году на выделенные 82 тысячи были приобретены и установлены два новых скважинных водяных насоса. А через год по линии министерства ЖКХ предоставили дотацию 1 миллион 600 тысяч рублей. Удалось заменить вышедшую из строя водонапорную башню на новую.

В планах - перенести на территорию водозабора электротрансформатор и установить «автоматику» - защиту насосов от перепада напряжения в сети.

Обновили объекты снабжения и в районном центре. Благодаря финансовой поддержке Правительства - а это 1 миллион 700 тысяч рублей, установили одну из башен объемом 160 кубометров воды вблизи села - на территории опорно-регулируемой площадки Троицкого группового водопровода. Прежняя находилась в аварийной состоянии.

Данный проект, по словам заместителя главы Администрации Целинного РМО Елены Бадмаевой, будет реализован в рамках федеральной программы "Чистая вода".