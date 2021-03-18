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6 апреля, 14:22
НовостиКультура

Волшебный мир кукол скоро распахнет свои двери для маленьких поклонников Мельпомены

Волшебный мир кукол скоро распахнет свои двери для маленьких поклонников Мельпомены

Создать сказку не только для детей, но и для взрослых. В Калмыкии по распоряжению регионального Правительства в 2019 году создан Калмыцкий государственный театр кукол. Напомним, в республике долгое время не было детского театра. Сначала он влился в ТЮЗ, потом - в драму. Сегодня ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту здания. Наша съёмочная группа заглянула в закулисье. О планах, подготовке к открытию и многом другом - в нашем репортаже.

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