Волшебный мир кукол скоро распахнет свои двери для маленьких поклонников Мельпомены

Создать сказку не только для детей, но и для взрослых. В Калмыкии по распоряжению регионального Правительства в 2019 году создан Калмыцкий государственный театр кукол. Напомним, в республике долгое время не было детского театра. Сначала он влился в ТЮЗ, потом - в драму. Сегодня ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту здания. Наша съёмочная группа заглянула в закулисье. О планах, подготовке к открытию и многом другом - в нашем репортаже.