﻿ С сегодняшнего дня в Калмыкии можно привиться в мобильных передвижных комплексах в Элисте

Как налажена работа в офисах на колесах? И что нужно сделать для получения антиковидного препарата? Об этом в нашем материале.

Миниполиклиника на колесах оборудована всем необходимым. В наличии – 3 бактерицидные лампы, антисептики. Внутри – граждане сначала попадают в смотровой кабинет, где их ожидает фельдшер. И только потом – в прививочный.

Один из таких мобильных прививочных комплексов появился недалеко от торгового центра среди ресторанчиков быстрого питания. У медиков три отдельных кабинета: для терапевта, для процедуры и служебный. После осмотра врача, который дал контрольные рекомендации, на вакцинацию отправился 68-летний элистинец Анатолий Степанов. С собой – документы – паспорт и снилс. «В удобное время и в удобном месте, говорит пенсионер». А иначе своей очереди на получение антиковидного препарата ему пришлось бы ждать до октября.

Всего развернули три пункта: в центре города возле остановки «Гостиница» и в западной части в районе «Поля чудес». Процесс организован максимально удобно. Сделать прививку можно по пути на работу или, например, в кафе во время обеда. Передвижные медпункты работают с 10 до 18 часов. На все уходит не больше 20 минут. Вакцину не получают те, кто перенес коронавирус и имеет антитела. Есть еще ряд противопоказаний.

Получила прививку и 74-летняя Полина Дорджиева. Она призывает всех земляков пройти вакцинацию в миниполиклинике на колесах.

И каждый из тех, кто пришел получить вакцину в передвижной мобильный комплекс, советует с этим не затягивать. Победить вирус можно только совместными усилиями.

Желающих так много, что препарат подвозят сразу по 60 доз. Главное - соблюдать условия его хранения, чтобы он не потерял свою эффективность, говорят медики. Потому вакцина содержится в специальных холодильных контейнерах при постоянной температуре - минус 18 градусов. Для транспортировки используются термосумки с хладоэлементами. Недавно в Калмыкию поступило около 9 тысяч доз препарата Гам-Ковид-Вак, известного как «Спутник –V». Чуть позже доставили еще одну партию – около девятисот доз.

Всего в регионе с начала прививочной кампании от COVID-19 процедуру прошли более 12 тысяч граждан. Из них оба компонента вакцины получили – около 9 тысяч. Передвижные мобильные пункты будут работать по мере поступления очередной партии препарата. По словам заместителя министра здравоохранения, для коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 70 процентов взрослого населения. А это свыше 125 тысяч человек.